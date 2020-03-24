英業達被第2季訂單追著跑 缺料仍待克服

（中央社記者潘智義台北24日電）筆電代工廠英業達總經理巫永財今天在線上法人說明會表示，受到農曆春節工作天數少及武漢肺炎疫情影響，第1季業績較差，但第2季客戶追加訂單，營收可望優於去年同期。

巫永財指出，中國廠3月復工率達95%，已回到正常軌道，儘量滿足客戶需求，但缺料問題很頭痛。

對於法人提問，市場擔心中國大陸復工進度以外，現在連歐洲都可能面臨停工問題，這對英業達會有何種影響，他回答，歐洲捷克廠、美洲墨西哥廠，目前都正常運作，未受疫情波及。不過，目前看來較不擔心墨西哥受疫情影響，歐洲疫情似乎比較需要擔心。

他對伺服器看法保守一點，尤其企業用戶需求恐怕受疫情拖累，資料中心仍有一定需求。

英業達旗下英華達以生產智慧裝置為主，英華達總經理何代水表示，南京廠做中國大陸市場生意，當復工率達80%之際，客戶訂單追著跑，生產線持續加班，只要疫情告一段落，業績可期。至於上海廠也因競爭同業無法開工，5G智慧手機、智慧通訊裝置訂單增加，反而成為疫情受惠者。

何代水解釋，智慧裝置屬消費性產品受美中貿易戰及疫情雙重衝擊，不只產地受影響連市場也受波及，不過，特別的是原本為因應美中貿易戰分散布局，在馬來西亞設廠，這次卻因馬來西亞疫情，被迫將部分產品移到中國大陸生產。

英業達公布去年財報，2019年第4季稅後淨利新台幣13.82億元，較第3季的10.64億元增加約29%，第4季每股稅後盈餘0.39元。2019年稅後淨利55.08億元，較2018年65億元減少15.26%。2019年每股稅後盈餘1.54元。（編輯：楊凱翔）1090324