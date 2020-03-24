遠雄人壽5大缺失 金管會開罰350萬6項糾正

（中央社記者劉姵呈台北24日電）金管會今天表示，遠雄人壽未就過去投資不動產缺失作法遵制度檢討，且未建立利變型壽險的核保作業及有效控管機制，發生「假投保真理財」等5大缺失，將開罰350萬元及6項糾正。

金融監督管理委員會保險局表示，在2018年辦理一般業務檢查時，發現遠雄人壽未就過去金管會裁處投資不動產缺失，作通盤檢討法令遵循制度弱點及風險評估，且法令遵循單位也未確實辦理專案查核，開罰新台幣180萬元。

保險局指出，遠雄人壽未適時檢討所訂保經代通路績效考核準則、未就保經代招攬爭議案件、保經代遵循合約條款情形等納入考核，以及未依所訂作業規範採取強化控管措施，開罰60萬元。

另方面，保險局也發現，遠雄人壽在承辦機構法人投保利變型壽險商品時，未建立完整的核保及保全作業，對於受益人的指定或變更，發生與原投保目的不符的情形。遠雄人壽因未建立有效控管機制，開罰60萬元。

保險局指出，遠雄因在辦理法人保戶的實質受益人辨識作業，未採取合理驗證措施，判定在防制洗錢作業面也有缺失，因此也開罰50萬元。

最後，保險局認為，遠雄人壽在內控三道防線的聯繫溝通機制、法令遵循制度及專案查核作業、內部稽核作業、董事會及審計委員會的運作情形，都未能有效發揮其功能。

且針對旅平險要保書收回管控未確實、辦理防制洗錢及打擊資恐作業的黑名單資料庫漏建檔、未落實執行客戶姓名或名稱檢核作業、撰寫國外投資報告欠完整、辦理資安監控及系統更新等作業欠周延、未將商品銷售後的檢討結果提報董事會報告等缺失，有礙健全經營。將給予6項糾正。（編輯：林孟汝）1090324