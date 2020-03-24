中鋼翁朝棟視訊海外防疫 勉主管發揮美軍海豹精神

（中央社記者潘羿菁台北24日電）隨著疫情在全球發酵，中鋼董事長翁朝棟昨天下午與海外工廠主管進行視訊，翁朝棟表示，面對疫情發展，期勉各駐地最高主管要向美軍海豹部隊學習管理哲學，讓團隊願意跟進向前。

中央流行疫情指揮中心於21日提升全球旅遊疫情建置至「第3級」，馬來西亞也在18日宣布停工、越南暫停核發外國人簽證與3/22印度宣布禁足令等，讓中鋼派外同仁的處境更為艱辛。

翁朝棟率領總經理王錫欽、執行副總黃建智於23日下午邀集各部門副總，與馬來西亞、越南、印度、新加坡、日本及中國大陸地區等海外子公司負責人及主要幹部進行視訊。

翁朝棟期勉各駐地最高主管要向美軍海豹部隊學習管理之道，讓部屬願意跟著團隊方向前進，在面對疫情發展時，帶領團隊務必臨危不亂，審慎規劃因應策略。

翁朝棟表示，目前日本、大陸地區等疫情暫時有緩和趨勢，但是疫情發展已逐漸轉移至歐美及東南亞等地。海外同仁所處各地民俗風情文化與台灣截然不同，當地員工衛生習慣、醫療資源迥然有異，尤其是中鋼印度、中鋼日鐵越南、中鋼馬來西亞更應特別加強防疫工作。

翁朝棟列舉相關防疫工作，例如人員進出管制與工作場所消毒、宣導戴口罩勤洗手、用餐安全、減少搭乘公共運輸工具與出差、完備廠內人力分流辦公及人力保護措施，以及造冊管理人員旅遊及接觸史，掌握居家辦公者健康狀況。

另外，翁朝棟也一一盤點防疫物資情況。中鋼越南回報，已透過當地台灣醫療診所協助取得足夠物資；中鋼馬來西亞、中鋼印度、中貿新加坡、中鋼日本代表處及中國大陸地區等據點則因提前應變與籌備，存量尚能滿足目前需求。

不過海外員工關心何時可以返台，翁朝棟表示，針對返台述職、家屬探訪等，必須等到疫情發展較為緩和後，再作妥適彈性安排，目前中鋼已指派人力資源處與在台主管，關懷派外同仁在台家人，提供必要協助。（編輯：楊凱翔）1090324