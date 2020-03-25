台股若因疫情大跌 會計師：趁低檔贈與子女股票

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）受武漢肺炎疫情全球擴散衝擊，台股累計從年初以來已重挫逾2成，資誠（Pwc）會計師洪連盛表示，高資產族群不妨趁此時，將名下股票贈與給子女，在股價低檔時移轉，具有更好的節稅效果。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情迅速爆發、擴散，全球金融市場波動不斷，台股指數從1月初還在「萬二」關卡之上，但近日台股指數一度跌破10年線、下探8600多點，累計跌幅逾兩成。

在台股重挫，投資人心酸套牢之際，洪連盛認為，換個角度看，由於贈與股票是以贈與日的收盤價來計算贈與金額，因此，此時相對是高資產族群將名下股票移轉給子女節稅的好時機。

洪連盛提醒，有意趁此時贈與的高資產族群應留意，要辦理上巿櫃公司股票的贈與，不論贈與股票價值是否超過免稅額新台幣220萬元，因為股票移轉登記時，要出示贈與稅免稅或完稅證明書，所以皆應先向國稅局辦理股票贈與申報，取具文件後再向證券公司辦理移轉。

洪連盛指出，如果贈與的是上巿及上櫃股票，股票課稅基礎採當日收盤價計算，興櫃股票則以當日加權平均成交價計算。

另一方面，洪連盛說，如果贈與的是上市櫃公司的私募股票，要特別注意贈與價值的計算，財政部近日發布最新解釋令，針對私募有價證券的遺產及贈與稅計價方式，可自兩種方式中從低估定價格。

第一種是以繼承日、贈與日當日的同種類公開發行股票收盤價；第二種是以當日前一個月的各日收盤價平均來計算，兩者擇低選一報稅。（編輯：黃國倫）1090325