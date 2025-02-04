CFC股權信託所得申報 財部放寬得以自結盈餘數計算

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（中央社記者張璦台北4日電）財政部今天發布解釋令，以受控外國公司（CFC）股權信託者，放寬受託人得以CFC自結盈餘數為準，辦理信託所得申報，之後依限更正免受處罰。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛說明，以CFC股權信託者，受託人應依規定辦理信託所得申報，將CFC當年度盈餘計算為孳息受益人或委託人的投資收益或營利所得，在次年1月底前，將信託財產目錄、收支計算表、受益人所得額、扣繳稅額資料等相關文件，向稽徵機關列單申報。

同時，CFC財務報表並應經會計師查核簽證，或是提供其他文據證明CFC財務報表真實性並經稽徵機關確認。

考量實務上CFC財務報表編製及委託會計師查核簽證作業所需時程，或取得其他文據所需時間等，財政部解釋令補充規定，受託人在次年1月底前，得先以CFC財務報表自結盈餘數為準，辦理信託所得申報。

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根據財政部新規，後續如果經會計師查核簽證或經稽徵機關確認的金額與自結盈餘數不同時，受託人應該在5月底的所得稅結算申報期間屆滿前，辦理信託所得更正申報，並通知受益人更正後的CFC營利所得或投資收益資料。

財政部今天也提醒，受託人應依所得稅法規定，於每年1月底前辦理信託所得申報事宜，由於今年1月適逢農曆春節假期，申報期限延長至2月5日，呼籲把握時間辦理信託申報。（編輯：黃國倫）1140204