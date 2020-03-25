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鼓勵民眾在家消費 經部規劃電商折扣券

最新更新：2020/03/25 15:15

（中央社記者吳柏緯台北25日電）武漢肺炎疫情影響民眾外出消費意願，內需服務業叫苦連天。為協助業者度過難關，經濟部在第2波紓困中規劃數位平台折扣券，鼓勵民眾在家消費、刺激內需。折扣幅度可能落在20%~25%。

經濟部長沈榮津今天中午出席經濟部舉行的ICT產業座談會，會後接受媒體聯訪時首度鬆口，表示正在規劃數位平台折扣券，盼在疫情期間，透過不須大量人潮接觸的數位平台消費，增加民眾消費意願，藉此在疫情期間協助業者度過難關。

沈榮津指出，在第1波紓困中規劃的抵用券，是希望在疫情趨緩之後鼓勵民眾外出消費，帶動內需。在第2波紓困中規劃的數位平台折扣券，則是希望在疫情期間，鼓勵透過數位平台購物，刺激消費。

沈榮津說明，數位平台折扣券的折扣幅度可能落在20%到25%之間，由第2波的紓困預算中匡列，站在經濟部的立場，希望能夠越快越好，因為這是社會的期待，不過詳細的情形與執行方式，仍需在行政院內討論，拍板後，才能向外界正式報告。

根據經濟部的規劃，消費者在數位平台消費將會得到折扣，折扣的金額將會由經濟部用預算補助店家與平台業者。（編輯：鄭雪文）1090325

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