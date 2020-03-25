疫情波及 晶悅桃園飯店6月底熄燈都更案提前

（中央社記者江明晏台北25日電）因疫情衝擊住房率，晶悅飯店今天宣布提前啟動都更案，旗下原址經營的桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」將於6月底全面停止營運，後續朝向建案開發方向進行。

晶悅今天由財務會計主管夏美足公布重訊，說明有關飯店部門停止營運事宜，證實旗下桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」將熄燈。

晶悅飯店今天董事會決議，公司已於2019年6月28日股東會通過飯店原址進行都更開發案，公司客房部門預計今年4月1日起停止營運，全部飯店業務如烘焙坊等，將於6月30日結束營業，以利後續都更開發進行。

夏美足表示，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重挫台灣觀光產業，住房率低迷，晶悅國際飯店2月的住房率較同期相比掉了7成，公司不得已提前啟動都更重建，未來業務重點將朝向營建產業發展，初步規劃建設住宅案。

她表示，晶悅將自主開發第一個營建工程武東106地號，第一期預估可在民國111年完工。

另外，晶悅會尋找其他據點延伸發展飯店的餐飲業務，例如烘焙坊及中餐廳等，這部分將聘僱飯店既有員工為主。

飯店結束營運後，晶悅將資遣部分員工，夏美足指出，去年底晶悅有170名員工，估計最大影響員工數會達110名，對於無法調任填補的同仁，將依據勞動基準法及大量解雇勞工保護法，相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作。（編輯：郭萍英）1090325