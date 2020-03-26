經濟部：首波網購口罩可領了 第二輪預購明天截止

（中央社記者吳柏緯台北26日電）口罩實名制2.0第一輪網路預購，今天起到開始4月1日止都可攜帶證件到超商取貨，經濟部提醒「千萬母湯忘記領」，並呼籲，現在上網訂口罩不會卡卡，免排隊又很方便，有需要的民眾都可網路下單。

口罩實名制2.0第一輪的網路預購，今天起可到超商領貨。經濟部在臉書貼文提醒民眾，領取口罩時要攜帶序號跟訂購人的身份證明文件，例如身分證、健保卡或駕照，並到訂購時指定取貨超商的ibon、FamiPort、Life-ET或OK‧go機台，輸入取貨序號、身分證字號後，列印單據就可以到櫃台領取口罩。

第一輪的領取時間到4月1日為止，第二輪預購的時間到3月27日為止。經濟部提醒民眾，在預購、領取口罩的同時，也別忘了感謝口罩國家隊過去1個多月的努力，趕工生產口罩機，讓民眾都有口罩使用。

有網友留言表示，「只花一分鐘領到」、「完全不卡+1」，並謝謝台灣製造的#口罩國家隊；另有網友提問「第一輪的沒有收到繳費通知，還可以補繳嗎？」熱心的網友建議，「趕快去預購第二輪」。

超過百人規模的口罩國家隊，40天努力不懈，打造了90台的全新民生用口罩機，並於24日全數交機完成，國家隊成員也暫時卸下任務，返回各自的工作崗位上。

隨著機器陸續投入生產，經濟部預估在4月上旬的平均日產能可達1300萬片。日前，經濟部次長王美花提到，接下來將採購新的N95口罩產線，提供醫療、防疫人員使用，確保第一線人員的健康。（編輯：林孟汝）1090326