盼銀行挺2000億融通專案 楊金龍親自寫信電話拜託

（中央社記者潘姿羽台北30日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，中央銀行射3箭盼維持金融穩定，助企業度過難關，央行總裁楊金龍今天自曝，為了讓新台幣2000億元專案融通運作順利，一一打電話、寫信給銀行董座；他也強調，此方案必要時會加碼。

立法院財委會今天邀央行、金管會、財政部等部會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策（例如：採行的QE與減稅政策等）對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」專題報告。

央行報告指出，透過降息1碼，提供2000億元銀行專案融通方案，以及維持市場資金寬鬆，必要時可進行擴大附買回操作等3大措施，因應疫情帶來的衝擊。

楊金龍今天在立法院表示，央行推出2000億元銀行專案融通方案後，他親自寫信給公民營銀行董事長，還一一打電話拜託他們協助。

民進黨立委郭國文表示，既然央行總裁一一寫信還打電話，銀行「再不配合就很不識相」；楊金龍回應，不是說不識相，是希望他們能幫忙、積極配合政策。

民進黨立委邱志偉則指出，相較於其他國家央行，台灣的力道相對不足，如果有需要，央行是否還有其他政策工具可使用。

楊金龍說明，美國流動性急縮，聯準會需要大動作因應，台灣流動性目前是充足的，現在重點是2000億元銀行專案融通方案，希望直接幫助到受影響的中小企業。

邱志偉詢問，既然央行決策首要考量是流動性，央行現在拿出3項政策工具，是否能確保台灣流動性；楊金龍表示「絕對沒有問題」，且2000億元額度可以視情況調整，「如果不夠，可以再加碼」。

因疫情發展難以預料，楊金龍也說，央行將持續關注新冠肺炎（COVID 19，俗稱武漢肺炎）疫情發展、主要經濟體貨幣政策走向及其對國內外經濟金融的影響，若有必要時，央行將召開常務理事會或臨時理事會，妥適運用貨幣政策工具。（編輯：張均懋）1090330