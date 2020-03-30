重症呼吸器超前部署 經部將助業者取得衛福部許可

（中央社記者吳柏緯台北30日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，呼吸器成了重要的醫療設備，生產睡眠呼吸中止症呼吸器的台灣業者，有意撥出部分產能轉做急重症呼吸器，「超前部署」減輕第一線醫療資源不足的情形。經濟部表示，將協助業者取得衛福部許可。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，重症人數增加，呼吸器成了重要的醫療設備，世界各國已開始超前部署，加大急重症呼吸器的產能，日前，美國總統川普行使緊急權力，要求通用汽車公司（GM）製造呼吸器供武漢肺炎患者使用。

急重症呼吸器生產掌握在歐美大廠手中，台灣的呼吸器業者，主要生產用以改善睡眠呼吸中止症的陽壓呼吸器，急重症使用的呼吸器仍須仰賴國外進口，因此不少醫界與產業界人士希望，台灣可以在這些呼吸器業者的技術基礎上，組成「呼吸器國家隊」，超前部署應對可能的醫療需求。

經濟部官員受訪時指出，已有部分國內呼吸器的廠商向經濟部表示，願意為抗疫盡一份心力，撥出部分的產線轉做急重症呼吸器。

該官員指出，由於急重症呼吸器是用於醫療行為，因此必須取得衛福部的許可。經濟部將會與衛福部協調、討論，協助有意願的業者取得許可並投入生產。

不過經濟部官員也提到，製作陽壓呼吸器與急重症呼吸器的方式、規格認定不同，因此仍需由衛福部訂出統一的標準，這樣一來業者才有依循的準則。此外，也有呼吸器業者坦言，由於以前沒有做過，轉做急重症呼吸器也是一項挑戰外，也希望衛福部能夠開出明確需求，如此一來才能評估要撥出多少的產能協助生產。

經濟部官員說，第一步要先協助業者達到衛福部的標準，之後才能夠進一步討論產能。（編輯：林孟汝）1090330