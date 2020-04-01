財報亮眼加上宅經濟發威 食品股漲幅居冠

（中央社記者韓婷婷台北1日電）食品類股去年普遍繳出亮眼成績單，加上疫情持續蔓延，引發全球糧食供需疑慮，宅經濟持續發威，帶動食品類股買盤增溫，今天在大型股上漲帶動下類股漲幅逾1.6%，居各類股之冠。

在清明長假前最後一個交易日，台股維在平盤上下小幅震盪，投資人追價意願不大，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫及宅經濟概念股相對具人氣，食品類股今天普遍呈現紅盤表現，包括龍頭股統一漲勢超過2%，佳格、大統益、南僑漲幅更超過3%，大成、卜蜂、黑松、聯華、福懋油漲幅都在1%以上，表現優於大盤。

檢視食品類股財報表現，去年度因非洲豬瘟影響，雞肉替代性需求明顯增加，持續拉動雞雛、毛雞、雞肉價格屢創新高。帶動台灣2大雞肉廠大成及卜蜂營運表現，均繳出歷史新高的亮眼成績，EPS分別為5.45元及2.93元；味全EPS為2.67元，創下近9年來新高，佳格去年EPS為3.76元，為近7年來新高。

統一企業若排除2017年出售上海星巴克的一次性收益，2019年年度獲利、每股純益都創新高，全年稅後純益新台幣190.1億元，年增9%，每股純益3.35元；董事會並通過每股擬配發現金股利2.5元。

味全2019年全年營收202.28億元，稅後純益13.49億元，年增37.39%，每股純益2.67元，創下近9年新高，味全去年獲利大爆發，主要是去年首季認列處分埔心牧場的一次性業外收益，加上台灣本業減虧、中國仍維持穩定的獲利表現。

大成受惠持股過半的大成食品（亞洲）獲利倍增，加上台灣市場持續穩健向上，食品加工跟飼料表現都不錯，2019年合併營收777.7億元，年增7.35%；歸屬於母公司稅後淨利22.84億元，創下歷史新高紀錄，年增13.6%；每股稅後盈餘2.93元，亦明顯高於2018年的2.62元。董事會並決議，擬配發現金股利2.2元。

卜蜂2019年營收211.74億元，年增12%，營業毛利30.22億元，平均毛利率14.27%，略優於前年的14.18%，稅後盈餘14.64億元，年增54%，EPS為5.45元，為歷史新高紀錄。其中約有1.29元來自業外處分不動產利益認列。（編輯：郭無患）1090401