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防疫宅經濟在家追劇 影音平台流量猛增

最新更新：2020/04/01 17:48

（中央社記者江明晏台北1日電）在家防疫帶動宅經濟，影音娛樂也成為剛性需求，KKBOX觀察，旗下KKTV 在2020年1月至3月流量年成長85%，LiTV的3月流量也成長35%。

根據KKBOX Group ，近期民眾對於娛樂需求量增加，反映在「看劇、聽歌」行為上，數據顯示 KKTV 在2020年1月至3月流量比去年同期成長85%，觀影時數也比去年同期成長50%，在聽歌上，KKBOX 總播歌量上升10%，平均每人播歌次數上升近15%。

另外，「非跟播劇」數據在2020年1月至3月也有成長，比起2019年同期成長14%，推測原因是近期民眾因防疫待在家時間較長、對於OTT影劇的娛樂休閒需求比以往大。

近期民眾對於影劇的需求增加，用戶聆聽習慣改變也反映在亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX的數據上。KKBOX發現，與去年1月至3月相比，KKBOX 的總播歌量上升10%，平均每人播歌次數也上升近15%。在華語、日語、韓語及西洋單曲日榜上，影劇原聲帶 OST 歌曲都名列前茅。

影音串流平台KKTV今天也宣布，推出21天「娛人養成計劃」，提供免費序號讓民眾在防疫與連假期間安心待在家。

OTT平台LiTV則觀察到，3月流量成長35%，收視表現最好是新聞台，推測主因可能是防疫期間觀眾希望第一時間接收疫情訊息，帶動新聞台觀看時數大幅成長，其次是LiTV獨有的隨選頻道，包括綜藝遊戲類型與兒童節目觀看時數均有成長，隨選電影也同步增加。（編輯：楊玫寧）1090401

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