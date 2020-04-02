4因素減緩疫情衝擊 3月出口估小幅負成長

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）武漢肺炎疫情3月迅速全球擴散，元大寶華認為，全球供應鏈阻斷、景氣及需求下滑，勢必衝擊出口，但在台商回流，疫情可控、中國陸續復工及工作天數因素抵銷下，3月出口估將負成長，但幅度應不大。

回顧先前出口表現，因農曆春節落在1月，2月工作天數較多，帶動2月出口253.8億美元，大增24.9%，合計前2月出口504.5億美元，則年增6.4%，財政部先前分析，若沒有疫情干擾，2月出口年增率將在3成以上。

隨3月武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）快速在全球擴散，多國採取封城、甚至封國的措施，對經濟衝擊更為擴大，外界關注台灣3月出口動能是否顯著衰退。

對此，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，隨疫情全球蔓延，各地供應鏈受到阻斷，全球景氣、經濟前景也因此受到打擊，需求下滑，一定會打擊到台灣出口表現。

賴怡欣指出，觀察IHS Markit公布的台灣製造業採購經理人指數（PMI），2、3月新增出口訂單都明顯下滑，供應商交貨時間的遞延情形也是近15年來最嚴峻，反映廠商缺料、無法生產，2、3月廠商對未來1年信心也明顯趨於悲觀。

賴怡欣說，中經院公布的台灣PMI指數，一樣呈現供應商交貨時間拉長，對未來6個月展望也探低；同時，經濟部公布的2月外銷訂單動向指數，表現也比歷年平均值明顯偏低，反映廠商接單情形，可能受到疫情或供應鏈不順影響。

賴怡欣表示，各種領先指標大多呈現廠商有無法交貨、前景悲觀等現象，當企業對未來不樂觀，採購行為、庫存策略都可能有所改變，不利出口動能。

不過，賴怡欣指出，美中貿易戰後台商產能陸續回流，且與其他國家相比，台灣目前疫情有獲得控制，廠商可以正常開工、生產，可能有些轉單效應，加上今年3月工作天數比去年同期多2天，中國方面也陸續復工，可望稍微抵減上述負面因素衝擊。

賴怡欣認為，3月出口應將為負成長，衰退幅度不大，估在5.6%左右，財政部於3月初時，則曾自行估計會負成長2%到5%；展望疫情衝擊勢必會延續至第2季，不過影響程度目前還難以預估，最主要取決全球疫情發展及控制情形。（編輯：蘇志宗）1090402