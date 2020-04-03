武漢肺炎衝擊空運 跨境電商面臨考驗

（中央社記者張建中新竹3日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，宅經濟火熱，本土電商業者營運水漲船高，部分跨境電商反而因航班減少，配送時間延遲、運費調高，面臨考驗。

據網路家庭旗下PChome 24h購物觀察，隨著疫情延燒，民眾在家的時間增長，消費行為也轉移至虛擬通路，帶動民生物資需求激增，3月泡麵與罐頭等食品曾創單日銷量年增逾15倍佳績，衛生紙單日銷量也年增6倍。

遊戲主機、遊戲片與周邊商品買氣也相當熱絡，3月1日至25日銷量年增超過30%。此外，隨著遠距上班與教學情況增多，也帶動個人電腦與筆記型電腦需求升溫。

PChome 24h購物3月1日至26日整體筆記型電腦銷量較去年同期成長35%。另一電商業者momo富邦媒3月筆記型電腦銷售也年增60%左右水準。

淘寶台灣指出，因以台灣出貨為主，境外發貨也都以海運，受疫情影響有限，銷售反而因生活用品、泡麵、牛肉乾等乾貨、啞鈴等健身產品及濕紙巾等母嬰產品需求增加，3月業績月增約3成。

只是航空航班因疫情減少，部分跨境電商調漲運費，另外，配送時間也自過去的1星期，延長至2星期，反而可能面臨考驗，業者表示，一旦航班恢復正常，運費便會回降。（編輯：趙蔚蘭）1090403