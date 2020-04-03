恩得利股票4/7停止買賣 英格爾5/11終止上櫃

（中央社記者張建中新竹3日電）恩得利今天宣布，股票將於4月7日開始停止買賣。英格爾股票則將於5月11日終止上櫃。

恩得利表示，因未依規定期限公告申報108年度財務報告，加上前董事長林有欽個人轉投資公司的借款，私下以恩得利為借款連帶保證人，屬重大內部控制缺失，依規定股票將於4月7日開始停止買賣。

恩得利指出，將盡力於最短時間內完成會計師委任及查核簽證、財務報表公告申報作業。

至於林有欽轉投資公司借款以恩得利為連帶保證人一事，恩得利表示，目前公司權益未受任何損害，3月25日董事會已正式決議追認，不同意這項連帶保證責任。

恩得利指出，已正式委任德本財務諮詢會計師楊文安，進行鑑識會計專案，其中包括深入瞭解現行內部控制制度，以為未來改進的基礎。

恩得利也已正式啟動新任會計師的接任程序，新接任會計師的委任包括內部控制專審，朝最嚴謹公司內部控制與內部稽核制度的執行目標與結果。

此外，今年度股東常會將全面改選董事，恩得利表示，將重視獨立董事的資歷與審計委員會的運作，為最嚴謹內部控制與內部稽核制度的執行目標作準備。

英格爾則因108年度財務報告顯示淨值為負數，將自5月11日起終止有價證券櫃檯買賣。

另外，會計師對英格爾出具保留意見且繼續經營假設存在重大不確定性的查核報告，終止櫃檯買賣交易前，仍應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，且有價證券繼續採每30分鐘撮合一次的分盤方式交易。（編輯：黃國倫）1090403