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首頁 / 證券

台股開高走高 漲155.11點

最新更新：2020/04/06 14:03
台北股市6日開高震盪走高，收盤漲155.11點，為9818.74點，漲幅1.61%。（中央社檔案照片）
台北股市6日開高震盪走高，收盤漲155.11點，為9818.74點，漲幅1.61%。（中央社檔案照片）

（中央社台北6日電）台北股市今天開高震盪走高，收盤漲155.11點，為9818.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣1497.89億元。

加權指數開盤為9707.75點，盤中最高9818.74點，最低9651.52點；不含金融股指數8316.18點，漲145.48點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.39%、食品股漲3.85%、塑化股漲2.47%、紡織股漲1.11%、機電股漲1.83%、造紙股漲0.67%、營建股漲0.1%、金融股漲0.51%。

委買張數1121萬3158張，委賣張數695萬7150張，成交張數520萬6550張。

收盤時上漲584家，下跌266家，持平98家。

成交量前5名個股為富邦VIX、群創、友達、元大台灣50反1、元大S&P原油正2。

漲幅前5名個股為元大S&P原油正2估、街口布蘭特油正2、元大S&P原油正2、元大S&P石油估、元大S&P500正2估。

跌幅前5名個股為元大S&P原油反1估、元大S&P原油反1、富邦VIX估、富邦VIX、三發地產。1090406

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