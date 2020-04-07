是方3月營收創高 機房抗疫升級

（中央社記者江明晏台北7日電）因應疫情升溫，企業陸續導入遠距上班，帶動是方電訊雲端視訊會議服務業績成長，3月營收創歷史新高。是方並宣布機房設施抗疫全面升級，確保服務不中斷。

是方電訊3月營收2.11億元，年增6.6%，續創單月歷史新高。

是方今天宣布，機房設施抗疫全面升級，在原先24小時完備不間斷的IDC機房運作基礎上，強化人員健康管理層級，採購防疫利器新型紅外線熱像儀，方便管控人員健康狀況，確保機房及台北網際網路交換中心（TPIX）維安運作，讓民眾快速上網瀏覽影片、點餐及順暢使用視訊會議軟體等雲端服務。

是方董事長吳彥宏表示，早在年初接獲國內第一起武漢肺炎確診疫情通報，就責令公司經營團隊秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，宣導勤洗手、戴口罩等觀念，採購額溫槍、酒精等防疫用品，每日人員出入需量體溫並填表；之後協請來訪客戶配戴口罩，並填具健康關懷問卷，同時針對所有公共區域較容易接觸傳染之處，以次氯酸水進行每日一次以上消毒工作，同時記錄以利追蹤。

吳彥宏指出，日本賞櫻季過後造成確診高峰殷鑑不遠，清明連假前夕即呼籲員工共體時艱不要外出旅遊，同時也響應中央流行疫情指揮中心日前發布「國家級警報」訊息，針對4月2日至4月5日期間是否曾經前往墾丁、阿里山森林遊樂區等11個景點熱區，進行員工旅遊調查，確認並無員工前往上述旅遊熱點。

除了採購新型FLIR T530 高階熱影像儀取代舊款設備，確保機房無接觸式量測體溫外，是方員工已於3月下旬實施分流彈性上班，內部會議都採用是方雲端視訊會議服務，以避免群聚造成的感染風險，並擇定4月8日至10日進行居家遠距上班演練，搭配是方070網路電話結合視訊會議等SaaS 雲端應用服務。（編輯：楊玫寧）1090407