貿協太陽能方案線上發表會 印度廠商踴躍參加

（中央社記者康世人新德里7日專電）在武漢肺炎疫情衝擊經濟之際，貿協仍將在8日舉辦太陽能應用方案線上發表會。在貿協駐印度各地辦事處努力下，印度約有50家廠商參加，希望尋找台灣合作夥伴。

中華民國對外貿易發展協會8日將在台北舉辦太陽能應用方案線上發表會，貿協駐印度新德里、孟買、加爾各答和清奈辦事處邀請約50家印度廠商與會。

貿協駐印度辦事處人員告訴中央社記者，這次報名參加線上發表會的印度廠商包括一些中、大型綠能企業，如身兼印度工業總會（Confederation of Indian Industry,CII）主席克羅斯卡（Vikram Shreekant Kirloskar）所經營的克羅斯卡太陽能科技（Kirloskar Solar Technologies）、印度第一能源（First Source Energy India）等。

報名參加這次太陽能應用方案線上發表會的印度業者說，知道台灣在太陽能等綠色能源方面的先進科技實力。即使因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，導致許多業務停擺，但在疫情過後，預期會有更多需求。他們希望藉著參加線上發表會的機會，尋找優質的台灣廠商合作。

印度為控制武漢肺炎疫情，雖然從3月25日起執行全國封鎖21天，但許多企業仍居家辦公，努力拓展業務，包括台商在內。據透露，在印度銷售不斷電系統的碩天科技，這兩天仍銷售價值600萬盧比（新台幣237萬餘元）的不斷電系統給印度銀行業者，可見能源是每個國家經濟最重要的一環。

印度政府2018年已設定綠色能源發電目標為175GW，但印度總理莫迪2019年在聯合國氣候行動高峰會（UN Climate Action Summit）又向各國領袖承諾，印度到2022年非化石能源發電量將達450GW，是原先目標的兩倍，太陽能等綠色能源市場潛力龐大，是台商應關注及耕耘的市場。（編輯：陳惠珍/馮昭）1090407