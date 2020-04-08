疫情衝擊 MIC：半導體和資訊下半年訂單能見度低

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，資策會MIC分析，疫情可能影響半導體和資訊硬體產業下半年訂單能見度偏低，不過半導體高階製程產能仍供不應求，至於智慧型手機在新興市場銷售保守看待。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對半導體產業影響，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼副所長洪春暉指出，台灣半導體產業上下游供應鏈完整，影響較輕微，不過需關注國際物流可能影響零組件供貨及交期延長。

洪春暉分析，疫情擴大到中國大陸以外地區，歐美客戶因疫情衝擊態度保守，可能導致中國復工工廠訂單減少，下半年訂單能見度較低，不過高階製程產能供不應求，延緩疫情衝擊。

在資訊硬體部分，洪春暉指出，台灣主要資訊業者在中國大陸工廠已經復工，供應鏈產能已大幅改善，海外生產據點未受疫情影響生產。不過企業內部防疫措施趨嚴，產品開發時程可能拉長，或延後新品上市。

從市場面來看，洪春暉預期，疫情擴大恐影響全球消費力，仍充滿不確定性，預估下半年訂單能見度低。

在智慧型手機部分，由於印度仍持續鎖國防疫，當地組裝廠生產恐受影響。相關零組件由於東南亞、歐洲和美國疫情擴散，被動元件、感測元件和半導體封測等仍有隱憂。

在市場端部分，洪春暉表示，主要手機品牌大廠關閉零售通路，影響消費市場，加上民眾受疫情影響收入下滑，預期消費者此刻購買智慧型手機的意願偏低，智慧型手機在中東、東南亞、印度和中國大陸銷售狀況也保守看待。（編輯：趙蔚蘭）1090408