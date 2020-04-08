酷碰券綁行動支付 經部研擬單一平台月折千元

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）經濟部將在疫情穩定後推出酷碰券，預估將帶動4倍效果。經濟部表示，初步規劃單一支付平台、每月折扣新台幣1000元，目前納入4家業者，但實際折扣金額上限未拍板。

經濟部為促進消費效果，編列111億元推出酷碰券，適用實體商店。經濟部長沈榮津今天列席立法院經濟委員會及備質詢。民進黨立委高嘉瑜表示，經濟部希望透過酷碰券帶動4倍消費效果，但以目前支付平台普及率，是否能達成預期振興效果。

沈榮津說，待疫情穩定後，將推出酷碰券刺激消費。目前確定納入4家業者，或許還會增加。原則上是每個平台、每月1000元為上限，若有2平台、可享2000元優惠，目前折扣金額上限尚未拍板。

高嘉瑜說，相較2300萬人口，習慣使用行動支付者僅占比1/4，若未使用行動支付者，並無加乘效果。沈榮津說，民眾必須消費才可獲得75折折扣，除了行動支付平台，敬老卡也可享有酷碰券優惠。

另外，經濟部紓困方案預算達204.91億元，包含紓困振興資金134.46億元，根據經濟部報告，從3月16日至4月1日，經濟部已核准舊有貸款展延51.2億元，利息補貼2221萬元；營運資金貸款至4月1日已核准3.5億元，預計補貼利息403萬元。

振興資金貸款已核准6.8億元，利息補貼3435萬元；防疫千億保專案，截至4月1日已核准保證金額為30.9億元。

國民黨立委曾銘宗表示，對比金融機構對中小企業貸款超過6兆元，經濟部動作是否太慢；中小企業信保基金「防疫千億保」預計受惠企業家數僅有10幾萬家，但全台有100多萬家中小型企業，紓困方案能救到的只有10幾萬家，對企業而言是杯水車薪、緩不濟急，其他怎麼辦。

曾銘宗表示，經濟部要強化紓困方案，提出更周全的方案。沈榮津回應，好。政府要替紓困企業主、銀行思考，大家要一起面對問題。（編輯：趙蔚蘭）1090408