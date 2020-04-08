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首頁 / 產經

當口罩工廠強力後盾 台電出動千人次確保穩定供電

最新更新：2020/04/08 15:21
台電公司表示，2月啟動口罩工廠電力穩供計畫，已出動18個區處、約1000人次投入協助口罩工廠線路巡檢及設備維護改善作業，確保業者用電無虞。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　109年4月8日
台電公司表示，2月啟動口罩工廠電力穩供計畫，已出動18個區處、約1000人次投入協助口罩工廠線路巡檢及設備維護改善作業，確保業者用電無虞。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　109年4月8日

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）政府出動國家隊生產口罩防疫，台電也在2月啟動口罩工廠電力穩供計畫。台電表示，出動約千人次投入協助工廠線路巡檢及設備改善作業，以確保用電無虞。

爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）後，口罩、酒精成熱門防疫商品，經濟部也與民間企業組成口罩國家隊，全力生產防疫品，至今日產能已達1500萬片。

台電公司今天發布新聞稿指出，自2月啟動口罩工廠電力穩供計畫，已出動18個區處、約1000人次投入協助口罩工廠線路巡檢及設備維護改善作業。

台電說明，以紅外線檢測加強維護供電線路設備，協助檢查用戶端用電設備、量測線路容量及建立聯絡窗口，並暫停既有停電工作。為了因應工廠增加產線需求，台電各區處也與工廠負責人會面，協助增加用電所需規劃申請事宜。

台電舉例，彰化區處團隊巡檢時發現有口罩工廠供電線路箱底鏽蝕及變壓器等設備故障疑慮，隨即安排更新改善，也協助口罩工廠線路調整改接，更指派專人主動協助辦理擴產所需的新增設用電，不到一週即完成送電。

另外，為讓業者免於因增加產能而有超約需收取的額外電費，台電也祭出口罩工廠電費減免措施，有彰化業者減免電費達1萬5000元，桃園也有工廠因此減免近1萬8000元電費。

台電說，台電希望結合專業，確保口罩的生產用電無虞，扮演口罩工廠強力後盾。（編輯：郭無患）1090408

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