崇友第2季審慎樂觀 新梯接單看佳

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）電梯大廠崇友第2季審慎樂觀，新梯接單表現看佳，第2季可望台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案陸續完工認列。

崇友今天下午參加櫃檯買賣中心舉辦櫃買市場業績發表會。展望第2季，崇友持續審慎樂觀，看好台灣房市景氣回溫、台商回流趨勢、建商持續儲備土地庫存與積極推案等，有助提升未來新梯接單表現。

此外第2季台大醫院電梯汰舊換新、中國醫藥大學等大型新梯建案有望陸續完工認列，加上台灣電梯平均使用年限邁向高齡化，帶動汰舊換新市場需求持續增溫，挹注新梯出貨台數保持良好動能，維修保養業務維持穩健成長趨勢。

崇友指出，汰舊換新業務保持雙位數成長動能，此外旗下「雲端電梯監控系統」結合電梯連網技術，可主動通報異常與大數據統計分析，即時排除故障與預防性維修保養，帶動整體營運保持成長動能。

崇友自結3月合併營收新台幣3.89億元，主要受惠桃園青埔商業大樓、高雄橋頭住宅大樓、淡海新市鎮集合住宅社區等新梯與汰舊換新訂單出貨完工認列，帶動3月營收月增30.89%，年增15.05%。累計今年前3月合併營收9.98億元，較去年同期10.3億元減少3.13%。

崇友指出，今年首季新梯與汰舊換新、維修保養營收比重分別是49.97%和50.03%，除維修保養業務台數穩步增加超越3萬6000台，此外新梯業務持續採取多品牌接單、案源結構優化等策略，旗下中高階電梯品牌「堅尼西斯」持續推行電梯智能化，首季堅尼西斯品牌台數占新梯比重自去年同期的8.88%提升到12.75%。（編輯：鄭雪文）1090408