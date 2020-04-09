宅經濟商機 創業家3月營收4.83億創同期新高

（中央社記者吳家豪台北9日電）電商業者創業家兄弟今天公布2020年3月合併營收新台幣4.83億元，年增30.2%，創歷年同期新高，主因宅經濟及防疫商機；第1季營收12.82億元，年增12.1%，也創同期新高。

創業家兄弟分析，3月持續受惠於防疫商機與宅經濟，帶動民生必需品、即食商品、家庭電器成為3大熱銷品類，其中自有品牌衛生紙蟬聯熱銷冠軍，3月銷售量高達500萬包。

創業家兄弟旗下B2B2C（企業對企業對消費者）運動戶外休閒電商「運動市集」3月同樣受惠宅居防疫需求，帶動居家健身相關商品買氣，其中即食肉品和高蛋白補充品的3月訂單數月增13倍。

根據市調機構東方線上近日發表的「宅居經濟大衝擊 金錢‧時間‧行為全解析」報告，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，台灣民眾平均待在家時間較平日增加1.7個小時，但消費行為未減少，已產生宅居經濟消費位移現象，大多數的消費行為均以家為中心。

展望4月，創業家兄弟表示，旗下平台生活市集將持續以大環境消費需求及時節趨勢切入，擴充防疫與宅經濟相關商品力，並針對換季收納、居家布置及夏季家電推出相關商品專區；4月下旬將針對母親節檔期推出優惠，提升來客率及黏著度。（編輯：趙蔚蘭）1090409