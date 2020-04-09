兆豐國泰世華傳捷報 緬甸辦事處獲准升格分行

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）新南向拓點傳捷報，兆豐銀行表示，緬甸央行今天初步核准兆豐銀行仰光辦事處升格為分行，成為少數成功升格的台資銀行；據悉，此次釋出7張執照，共4家台資銀行申請，其中兆豐及國泰世華獲准升格。

緬甸政府近年陸續3度釋出銀行執照供外銀申請，當地外商銀行不少，台資銀行辦事處也多達12家，每次釋照申請競爭都相當激烈，首批釋照無台資銀行獲准升格，第2批僅玉山銀行1家獲准。

2019年底第3度釋照，共13家外商銀行遞件，據了解，其中台資銀行有4家，包括兆豐銀行、國泰世華銀行、第一銀行及中國信託銀行，其中，兆豐及國泰世華初步獲准升格。

兆豐銀行表示，緬甸政府一釋照，兆豐便火速遞件申請，爭取分行執照，兆豐銀行於2016年初成立仰光辦事處，憑藉著在當地深耕多年，及客戶服務的專業與熱忱，最終能脫穎而出，成為少數可初步獲選升格分行的台資銀行。

兆豐銀行指出，緬甸擁有豐富天然資源、龐大人口紅利及潛在金融商機，為新南向地區最具發展潛力國家之一，緬甸政府自2011年改革開放，僅兩次釋出分行執照供外銀申請，對外資銀行申設把關非常嚴格，新進外資銀行必須能對緬甸當地經濟及金融等面向帶來貢獻，才有設立機會。

兆豐銀行說，本次兆豐銀行脫穎而出獲選升格分行，將可進一步響應政府新南向政策，支持台商海外投資，為新南向布局創下新的里程碑。

兆豐銀行表示，其在東協、南亞及澳洲等新南向國家布局完整，除泰國子行外，於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共擁有19個據點，全球海外據點達36處；近期也獲金管會同意，赴印尼雅加達設立代表處。（編輯：楊凱翔）1090409