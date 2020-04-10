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廷鑫：下游需求成長 3月營收月增逾3成

最新更新：2020/04/10 20:58

（中央社記者潘智義台北10日電）鋁合金廠廷鑫興業今天公布3月合併營收新台幣1.2億元，較2月成長33.93%；1至3月營收2.9億元，較去年同期減少9.74%。

廷鑫表示，下游鋁擠型廠需求增加，持續提高鋁合金棒產能，盼帶動營收逐月走高，鋁合金棒品質穩定，今年以來受惠客戶轉單及中國大陸客戶訂單增加，得以減緩武漢肺炎疫情衝擊，目前產能滿載，預期營收仍能逐步成長。

廷鑫指出，近年在中國大陸同業價格競爭環境下，鋁合金棒業務調整為持續提升產品品質避開紅海市場，並拓展煉鋼用鋁脫氧劑、皮件、鋼材貿易等新業務，但鋁合金棒仍為營收占比最高業務，在鋁合金棒營收縮減之下，營收因而連兩年走緩。

廷鑫說，今年因武漢肺炎疫情從中國大陸向全球蔓延，下游鋁擠型廠面臨中國大陸供應商斷鏈情況，轉向廷鑫下單，因而受惠。

廷鑫強調，致力於鋁合金棒的專業技術，開發成份、延展性更佳的高強度鋁合金產品，預期轉單客戶均將成為公司的長期客戶，訂單可望穩定成長。

在鋁合金本業的技術開發上，廷鑫解釋，煉鋼用鋁脫氧劑穩定供應台塑越南河靜鋼廠，並積極開發海外新客戶；高附加價值的鋁合金扣件材料已取得相關認證，放眼電動車輕量化需求，目前正供應客戶試產，預計下半年可開始逐步量產。除鋁合金本業成長，皮件業務產能也穩定增加。（編輯：郭萍英）1090410

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