營業稅降至3%稅損1500億 財長：影響地方財政

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）武漢肺炎衝擊經濟，立委呼籲，應降低營業稅至3%紓困；財政部長蘇建榮表示，台灣營業稅5%已是全球最低，降至3%稅損將達新台幣1500多億元，並直接影響地方財源。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮受邀備詢。

國民黨立委林德福質詢時表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情同時衝擊大大小小的產業，不少行業都在苦撐，有工商團體建議，營業稅稅率應從現行5%降低2個百分點至3%。

國民黨立委賴士葆也建議，降低受衝擊產業營業稅至3%，至於何謂受衝擊產業，交由財政部訂定，或讓中小企業比照小規模營業人，營業稅可打7折，甚至是增訂新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）扣除額，每人2萬元。

蘇建榮回應，首先，台灣營業稅稅率5%已經是全世界最低，其次，預估營業稅稅率降低1個百分點，將減少稅收750多億，降低2個百分點，稅損會放大至1500億元，而營業稅之中的4成，又是地方政府統籌分配稅款財源，地方政府稅收也會減少。

蘇建榮說，再者，疫情衝擊導致經濟萎縮，消費力道減少，營業稅本來就會下滑，若再降稅，稅收將變更少，財政可能無法負擔；對於受衝擊業者紓困，政府採取補貼作法，由經濟部、交通部、文化部等主管機關，編列紓困預算、發現金協助業者是更好的作法。

蘇建榮說明，免開統一發票的小規模營業人，由於營業額是靠國稅局調查決定，因此紓困期間是主動由國稅局「打折」營業額調減；中小企業大多需開立發票，由開立金額核實申報計算營業稅，隨營業額下降，需要報繳的營業稅自然就會下降，反映受疫情所遭受的損失。

至於是否考慮增訂肺炎特別扣除額，蘇建榮回應：「不太可能這樣做。」（編輯：張均懋）1090413