第1季PC出貨減12.3% 2013年來最大降幅

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，衝擊第1季個人電腦（PC）出貨量滑落至5160萬台，年減12.3%，創2013年來最大降幅。

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）表示，武漢肺炎疫情爆發，導致個人電腦供給中斷，是第1季全球個人電腦出貨量下滑的主要因素。

隨著遠距上班與線上教學情況增多，個人電腦需求激增，不過，製造商無法滿足需求。

顧能指出，聯想第1季個人電腦出貨量1261.3萬台，年減3.2%，市占率達24.4%，穩居龍頭寶座。

惠普（HP）第1季出貨量1111.4萬台，年減12.1%，市占率約21.5%，居第2位。顧能表示，戴爾（Dell）第1季出貨量1015.8萬台，年增2.2%，市占率19.7%，居第3位。

蘋果（Apple）出貨355.5萬台，年減6.2%，市占率6.9%，居第4位。宏碁出貨290萬台，年減12.7%，市占率5.6%，超越華碩的5%，躍居第5位。華碩出貨260.3萬台，年減26.2%，居第6位。（編輯：鄭雪文）1090414