防疫宅在家 電視筆電與遊戲機網路銷售大增

（中央社記者吳家豪台北14日電）武漢肺炎疫情導致民眾在家時間增加，根據市場研究公司GfK今天公布的調查，在3月前2週，台灣科技與消費性電子暨家電產品的網路購物銷售額年增30%，其中電視、筆電與電玩遊戲機成長幅度最多。

調查顯示，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，企業實施分流上班、在家上班等政策，刺激筆電等商品銷售成長；民眾為了降低與群體接觸機會而減少外出，待在家中的時間增加，也帶動電視與電玩遊戲機的銷售，同時廚房家電用品的銷售也成長。另一方面，實體通路因疫情和人流減少，3月前2週銷售額年減3%。

GfK指出，近年來虛擬通路快速發展正在改變消費者的購物行為，在疫情肆虐的情況下，台灣2月整體科技與消費性電子暨家電產品零售市場的銷售額年增5%，可見消費需求依然存在。但因消費行為模式改變，虛擬通路銷售呈現大幅度成長，尤其在3月線上週年慶與促銷活動的強力刺激下，整體銷售額持續看漲。

展望2020年台灣的銷售市場，GfK認為，政府提出的疫情紓困補助以及零售商的促銷策略，依然有機會帶動實體通路在下半年復甦成長。（編輯：鄭雪文）1090414