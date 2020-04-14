日本被動元件廠再傳員工確診 台廠轉單可期

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）日本被動元件廠村田製作所（Murata）在日本島根縣出雲市工廠，再傳有員工確診武漢肺炎，暫時停工。市場人士指出，出雲市工廠也是村田製作所重要MLCC生產基地，台廠國巨和華新科可望有轉單效應。

村田製作所今天公告，集團再發生新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染案例，確認4月13日集團旗下島根縣內出雲市工廠，有一名員工確診2019冠狀病毒疾病。

為了員工健康和安全著想，村田製作所決定今天起到16日相關據點停工，並進行消毒作業；與確診員工有接觸史者，在家進行14天隔離措施。

日本經濟新聞指出，大約有7000名員工因此在家待命。村田製作所表示，產品供應有庫存因應，交期沒有影響。日媒指出，出雲市工廠也是生產積層陶瓷電容（MLCC）產品的重要基地。

4月4日村田製作所旗下福井縣內工廠武生事業所，就有員工確診2019冠狀病毒疾病，也採取暫時停工措施。日媒報導，福井工廠目前已經重新運作，對生產沒有影響。

市場人士表示，村田製作所福井廠和出雲市工廠，是日本國內最重要的MLCC生產基地，再加上近期菲律賓及馬來西亞的停工規定，對被動元件MLCC的供給造成影響。台廠國巨和華新科可望迎接轉單效應。

本土法人報告表示，馬來西亞和菲律賓因應疫情實施行動管制令，進一步緊縮MLCC和晶片電阻供應吃緊，其中韓國SEMCO大約有3成到4成的MLCC產能在菲律賓，村田製作所大約有10%到15%的MLCC產能位於菲律賓。

全球MLCC廠商除了最大廠日本村田製作所外，還包括韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。台灣廠商也包括華新科與禾伸堂，中國廠商包括宇陽、風華高科、三環、火炬電子等。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。另外，華新科MLCC在高雄仍是100%全產能。（編輯：楊凱翔）1090414