IMF下修經濟預測 財長：刺激內需彌補出口衝擊

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）受武漢肺炎影響，國際貨幣基金（IMF）下修台灣今年經濟成長率至-4%，財政部長蘇建榮表示，應是考量歐美疫情對出口影響，現已實施紓困條例並要加碼擴大財政支出，減緩企業勞工衝擊，盼刺激內需彌補出口衰退。

立法院財委會今天繼續審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案、海關進口稅則部分稅則修正草案及證交稅條例修正草案，邀請財政部長蘇建榮及金管會主委顧立雄率領相關單位主管列席。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，IMF在14日公布的世界經濟展望春季報告中，大幅下修2020年全球經濟預測至-3%，一次下調6個百分點，遠低於金融風暴時期；台灣部分，也由2.0%大幅下調6個百分點至-4%。

對此，蘇建榮於受訪時表示，IMF每年4月、10月會例行對全球及各國經濟成長做出預測，並於1月、7月做修正；判斷IMF是依據目前歐美疫情情形，因此做出這樣的預測結果，台灣為出口導向國家，預測應是從整體出口角度來看。

不過，蘇建榮指出，目前已實施紓困特別條例，且近日紓困預算要進一步從新台幣600億元加碼至2100億元，加上公務預算移緩濟急、基金及央行、郵政儲金與各公營銀行的貸款額度，合計紓困規模將放大至1.05兆元，應可緩解短期企業及勞工生計所需，並刺激內需彌補出口衰退，舒緩疫情對國內經濟衝擊。

蘇建榮進一步表示，台灣昨天武漢肺炎零確診，比起歐美，受疫情影響較小，控制穩定，尚無大規模群聚感染，透過紓困特別條例，擴大財政支出，刺激內需動能也相對可行，以彌補疫情對出口衝擊，如果像歐美這麼嚴重，用財政政策刺激可能也無法帶動。

至於發現金是否對內需更有幫助，蘇建榮回應，要看情況，有時會產生取代原有消費的結果，需要有一些配套措施，不是只單純發現金，錢要用在刀口上；目前紓困條例已針對受疫情衝擊、收入減少的勞工，給予現金補助，勞動部補助規模達1035億元。（編輯：張均懋）1090415