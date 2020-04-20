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歐美疫情趨緩未能激勵市場信心 亞股多收黑

最新更新：2020/04/20 19:17

（中央社香港20日綜合外電報導）有跡象顯示，歐洲和美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能已達到高峰，但這未能激勵亞洲股市延續近期漲勢，亞股今天收盤大多下跌。

義大利、西班牙、法國和英國通報的單日新增死亡病例數皆降低，且上述國家感染率逐漸下滑。同時，德國開始准許部分商家重新開張，挪威也重新開放幼兒園。

另外，美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，疫情「已經開始趨緩」，但他警告，「現在不是驕傲自大的時候」。紐約州受疫情重創。

有越來越多證據顯示，封鎖措施和保持社交距離正使疫情擴散速度放緩。因此，許多國家緊鑼密鼓地計劃要開始鬆綁行動限制措施，並減輕這些措施對國家經濟形成的巨大壓力。

防疫封鎖措施已重創全球經濟。儘管各國政府開始考慮如何以及何時要鬆綁封鎖措施，亞股今天仍大多收黑。

上海股市終場上揚0.50%。曼谷股市上漲2.19%。但亞洲其他地區股市多收低。香港股市小跌0.21%。日本努力遏止疫情之際，東京股市收盤下挫1.15%。雪梨股市重挫2.45%。

台北股市小跌0.10%。新加坡股市下挫0.64%。首爾股市下跌0.84%。威靈頓、雅加達和馬尼拉股市也全數收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090420

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