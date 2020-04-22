金可中國營收復甦 日系外資看好基本面改善

（中央社記者吳家豪台北22日電）日系外資表示，隱形眼鏡廠金可-KY中國營收開始復甦，看好下半年基本面改善，維持優於大盤評等與目標價160元；美系和亞系外資重申中立、劣於大盤評等，目標價150元、116元。

金可股價今天開低，盤中翻紅小漲0.37%，來到136.5元。

日系外資發布研究報告指出，金可21日舉辦投資人電話會議，台灣和日本品牌今年第2季訂單將受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，然而中國地區營收從4月開始出現復甦跡象，有望在接下來的618檔期拉高，在中國的線上及變色鏡片銷售也有助抵銷部分不確定性，仍看好金可基本面從下半年起改善，維持「優於大盤」投資評等與目標價160元。

美系外資表示，金可的中國地區營收從2月起逐月改善，但終端銷售仍不佳，主要因為景氣能見度低、通路庫存偏高；日本客戶訂單今年第1季年增50%，預期第2季訂單將下滑60%至70%。由於中國通路開始去化庫存、日本疫情尚未穩定，推測金可單季營收年減趨勢將持續到第3季，今年全年營收恐衰退20%，重申「中立」評等及目標價150元。

亞系外資指出，疫情導致民眾轉為購買中低價商品，中國較小型的隱形眼鏡廠市占持續攀升，對金可等大廠不利。由於疫情惡化，日本客戶已開始砍單65%至75%，今年台灣通路需求也可能下跌20%，若產能利用率降低，金可毛利率將受影響，調降金可2020年、2021年每股盈餘預估值29%、27%至9.7元、11元，維持「劣於大盤」評等，目標價從153元下修到116元。（編輯：張均懋）1090422