民營綠電開放交易 元太科技創全台首件交易案

（中央社記者潘羿菁台北22日電）全台第一個新設電廠綠電交易將實現，元太科技今天宣布，將向睿禾投控購買7.44kW太陽能電力，目前已取得核備併聯，最快會在5月初實現民間綠電交易，未來將供應在元太營運與電子紙製造。

元太科技董事長李政昊表示，元太長期致力於企業社會責任工作，發展電子紙核心價值，也就是超低耗電與省電，代替紙張的使用，讓環境變得更加潔淨。在此概念下，元太在電子紙生產過程中，也會降低碳排放與電力的使用，因此向來高度關注綠電使用。

不過考量到元太現有廠區位置與面積並不適合設立大規模再生能源發電裝置，在電業法修法開放民間能源交易的市場後，元太科技率先與發電業者睿禾控股以及售電業者瓦特先生合作，進行全台第一個具備「外加性」的綠電併入台電電網的綠電交易專案。

所謂的「外加性」，是指電業法修正通過後成立的電廠，睿禾投控於今年1月22日在台南新營完成太陽能發電廠。元太表示，目前已取得核備併聯，預計5月初將可以實現首宗民營綠電交易。

元太自2017年就關注綠電採購，累計3年共購買超過1500張再生能源憑證，換算有150萬度電力，成為國內認購再生能源憑證數量最多的企業。（編輯：楊凱翔）1090422