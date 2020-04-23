台股開高震盪拉尾盤 生技族群嶄露頭角

（中央社記者韓婷婷台北23日電）油價止跌反彈，資本市場暫時喘口氣，台股今天開高後一度大漲百點，不過賣壓隨即出籠，指數一度紅翻黑後拉尾盤，多空在10日線10355點附近激戰，生技股在題材簇擁下嶄露頭角。

加權股價指數終場上漲58.77點、漲幅0.57%、收在10366.51點，成交值新台幣1547.63億元，終場守住10日均線；台股三王台積電、大立光及鴻海穩在紅盤之上。

台灣快篩試劑聯盟寶齡富錦生技、台康生技共同開發快篩試劑，連袂飆上漲停價，在新藥授權創下台灣史上最大授權案的合一也強勢攻上漲停，母公司中天再展強勢；與防疫相關的台耀、亞諾法、中化生也全數出現明顯漲勢。

此外，股王大立光董事會通過每股配息79元，再寫台股上市櫃公司配息新猷，也帶動股價大漲約1.5%，站上3700元大關；受惠於在家工作概念的散熱、電池類股表現也相當亮眼。

分析師表示，台股今天早盤雖在油價反彈激勵下一度大漲，但美股電子盤翻黑，造成投資人信心不足，反手出脫持股，多空交投相對熱絡，加上國際疫情尚未出現拐點，疫情發展仍是左右盤勢的重大變數，外資短進短出動作頻繁，也讓指數容易出現大幅震盪。

安聯投信表示，隨著全球疫情逐漸和緩，相關市場或各類資產也逐步回復秩序，下一階段經濟重啟的狀況扮演左右未來經濟的關鍵。（編輯：張均懋）1090423