更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/23
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/23

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短
早報

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
敦睦艦隊染疫 海軍司令劉志斌道歉
首頁 / 證券

台股開高震盪拉尾盤 生技族群嶄露頭角

最新更新：2020/04/23 13:52

（中央社記者韓婷婷台北23日電）油價止跌反彈，資本市場暫時喘口氣，台股今天開高後一度大漲百點，不過賣壓隨即出籠，指數一度紅翻黑後拉尾盤，多空在10日線10355點附近激戰，生技股在題材簇擁下嶄露頭角。

加權股價指數終場上漲58.77點、漲幅0.57%、收在10366.51點，成交值新台幣1547.63億元，終場守住10日均線；台股三王台積電、大立光及鴻海穩在紅盤之上。

台灣快篩試劑聯盟寶齡富錦生技、台康生技共同開發快篩試劑，連袂飆上漲停價，在新藥授權創下台灣史上最大授權案的合一也強勢攻上漲停，母公司中天再展強勢；與防疫相關的台耀、亞諾法、中化生也全數出現明顯漲勢。

此外，股王大立光董事會通過每股配息79元，再寫台股上市櫃公司配息新猷，也帶動股價大漲約1.5%，站上3700元大關；受惠於在家工作概念的散熱、電池類股表現也相當亮眼。

分析師表示，台股今天早盤雖在油價反彈激勵下一度大漲，但美股電子盤翻黑，造成投資人信心不足，反手出脫持股，多空交投相對熱絡，加上國際疫情尚未出現拐點，疫情發展仍是左右盤勢的重大變數，外資短進短出動作頻繁，也讓指數容易出現大幅震盪。

安聯投信表示，隨著全球疫情逐漸和緩，相關市場或各類資產也逐步回復秩序，下一階段經濟重啟的狀況扮演左右未來經濟的關鍵。（編輯：張均懋）1090423

延伸閱讀
台股遇季線反壓小跌 10600點近關情怯台股失守10400點 電子股相對抗跌台積電收黑 台股跌58點失守10100點

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報