張安平：美將升息加新變種病毒 明年不確定因素大增

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台泥董事長張安平17日在「和平村的神祕巨人 永續和平在華山」展覽開幕儀式受訪表示，美國Fed升息以及COVID-19變種病毒株Omicron將使明年不確定性大幅提高。（台泥提供）中央社記者潘智義傳真 110年12月17日

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（中央社記者潘智義台北17日電）面對明年，台泥董事長張安平今天表示，美國聯邦準備理事會（Fed）將升息、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株Omicron疫情蔓延，使明年不確定性大幅提高。

張安平在「和平村的神祕巨人｜永續和平在華山」展覽開幕儀式受訪表示，因應通貨膨脹，聯準會可望升息，加上新變種病毒讓疫情在歐洲蔓延，衝擊當地經濟，都促使明年充滿太多不確定因素。

他認為，中國水泥市況不佳，加上農曆年工人返鄉等問題，中國市場的變化也有待觀察；今年原物料、能源價格狂飆，未來半年恐怕都居高不下，加上電價、煤價大漲，直接提高生產成本，以往煤價每噸約人民幣600元，先前一度漲到每噸人民幣2200至2300元，雖已回落至每噸人民幣1200至1300元，依然偏高。

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台泥企業團在「台泥DAKA開放生態循環工廠」對外開放即將滿兩年之際，今天在台北華山藝文特區舉辦和平村的神秘巨人—永續華山特展，將工業與周邊社區的融合原封不動搬到台北，連水泥廠裡開心農場種植的新鮮蔬果每天都生鮮直送華山展售。

包括和平村三位部落主席、當地和平國小校長師生、部落媽媽教室成員、村裡的神射手齊聚台北，與台泥企業團董事長張安平、總經理李鐘培、無任所大使簡又新一起為展覽揭開序幕。（編輯：張均懋）1101217