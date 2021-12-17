宏碁拚AI影像判讀 陳俊聖：台灣醫療科技衝全球第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中榮總17日舉辦諾魯遠距醫療設備啟用記者會，宏碁集團宣布捐贈筆記型電腦、宏碁智醫旗下人工智慧診斷軟體等於諾魯共和國當地使用。中央社記者吳家豪攝 110年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天說，旗下宏碁智醫開發人工智慧（AI）影像判讀技術，讓台灣高科技業對生技醫療領域提供貢獻，如果能有更多公司加入，將可讓台灣衝上全世界醫療科技第2名，僅次於美國。

台中榮總今天舉辦諾魯遠距醫療設備啟用記者會，宣布捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫旗下人工智慧（AI）診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed、晉弘科技的眼底鏡和五官鏡於諾魯共和國當地使用，並現場展示遠距醫療應用。

VeriSee DR是台灣第一個取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核發的人工智慧眼科醫療器材許可證，已導入台灣11家醫學中心與數十家各級醫療院所，並陸續取得泰國、印尼及菲律賓醫材許可證，也正在印度等地申請許可證。

陳俊聖受訪表示，醫學影像判讀本來是醫生的工作，現在交給人工智慧來做，為醫生提供輔助。以往醫生到國外就沒辦法執業，因為沒有當地執照，但醫療器材有了FDA認證，就像拿到行醫執照一樣，這件事情解決了十幾年來台灣發展生技醫療產業的困境，「走出這條路來，我覺得非常有成就感」。

他特別提到，目前美國總共有327件與AI影像判讀技術相關的FDA認證已經通過，涵蓋15個類別，除了美國之外，其他國家相關應用不多。台灣已經發出大約4到5張相關FDA認證，宏碁有2張，希望看到更多高科技公司加入，讓台灣有機會衝出國際、做到全世界第2名，僅次於美國。

陳俊聖說，這次捐贈的最大意義是「路走通了」，讓台灣高科技業總算弄明白，可以如何貢獻到生技醫療領域。

根據2021年國際糖尿病聯盟報告，諾魯國民總人口數近1萬1000人，其中20至79歲罹患糖尿病人口約1500人，約占23%；據估計，有高達50%的民眾恐罹患糖尿病而不自知。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏碁智醫總經理許銀雄表示，諾魯當地糖尿病盛行率高，卻醫療資源不足，缺乏專科醫師長期停留。宏碁智醫此次捐贈VeriSee DR人工智慧輔助診斷軟體，並搭配晉弘科技眼底鏡，利用AI輔助醫師診斷糖尿病視網膜病變，準確度高達93%，可針對糖尿病患者進行視網膜病變的篩檢，解決當地眼科專科醫師不足的問題。

許銀雄說，宏碁智醫旗下醫療遠距視訊解決方案TeleMed整合視訊與晉弘科技五官鏡進行影像串流服務，提供當地病患直接與中榮醫療團隊遠距問診，由專科醫師確認當地病患是否需要海外治療。（編輯：楊蘭軒）1101217