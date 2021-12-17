台股連兩天守住月線 封關前表現看電子股臉色

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台股17日早盤開低後，多在平盤附近震盪，尾盤靠台積電急拉由黑翻紅，收盤站上17800點，連兩天守在月線之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北17日電）美科技股重挫，台股今天早盤開低後，多在平盤附近震盪，尾盤靠台積電急拉由黑翻紅，收盤站上17800點，連兩天守在月線之上。法人認為，封關前以中小型股輪動為主，衝高仍需電子權值股。

加權指數終場收在17812.59點，小漲26.85點，漲幅0.15%，成交值新台幣3450.98億元，8大類股僅食品、機電類股下跌，其餘各類股皆收紅；週線收黑下跌13.67點。

群益投顧分析師廖健佑受訪指出，台股已連續兩天守穩在月線之上，若下週一台股仍不能靠現階段主流電子股帶動盤勢續向上，則代表外資放假，本土資金也跟著休息。

廖健佑建議，從近期投信買盤來看，年底作帳傾向於IC設計股，若投信買盤能帶動電子股走勢，則台股在年底封關前仍有機會繼續挑戰萬八高點。

兆豐國際投顧協理黃國偉受訪表示，年底封關前台股應以中小型股輪動為主，大型權值股不太動，所以指數衝關挑戰萬八高點機率下降，要衝過萬八高點仍需大型電子權值股帶頭。

黃國偉認為，今年底前再過萬八高點不易，但明年的元月行情仍可期待；因此，下週可能維持狹幅震盪格局，因時間更接近耶誕節，外資觀望將更明顯。

他預期，本週美國聯邦準備理事會（Fed）會議後，接下來短線應無其他重要利多利空消息影響美股，所以台股也不會間接受影響。

他表示，指數緩步向萬八靠攏過程，由中小型電子股搭配傳產股輪動，就如同今天傳產股輪到鋼鐵股走強；投資人可選擇低基期、低股價的中小型股；觀察10月以來上升趨勢線，指數估在17600點至18000點間高檔震盪。（編輯：黃國倫）1101217