台股本週下挫13.67點 航運類股跌最重
2021/12/17 22:33
（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在17812.59點，較上週下挫13.67點，跌幅約0.08%，各產業中，航運類指數下跌2.14%，跌幅最大；鋼鐵類指數上漲3.51%最強勢。
證交所新聞稿指出，本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類新台幣4058.70億元，占全體上市股票交易金額27.93%；航運類2850.99億元，占19.62%；光電類1657.10億元，占11.41%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類13.13%、光電類11.16%、電子零組件類5.56%。
本週未含金融類指數下跌4.79點，跌幅約0.03%；未含電子類指數下跌92.79點，跌幅約0.47%；未含金融電子類指數下跌80.78點，跌幅約0.48%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆5107.63億元，全體上市股票成交金額為1兆4529.48億元，股票成交量週轉率為3.14%。
證交所統計，累計今年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交金額為93兆1891.5億元，市場日平均成交金額為3965.5億元，股票成交量週轉率200.62%，股票日平均成交量週轉率為0.85%。
今天全體上市公司市場總市值為55兆1062.24億元，較上週市值55兆1574.5億元減少512.26億元，減幅約0.09%。（編輯：楊蘭軒）1101217
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