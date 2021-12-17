黃天牧：投資人年輕化 3T原則因應

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（中央社記者潘智義台北17日電）今年台股成交量大增，同時投資人結構年輕化，金管會主委黃天牧今天表示，面臨世代差異的挑戰，建議證券商以信任、跨域、轉型的3T原則來因應。

根據證交所新聞稿，金管會主委黃天牧今天在在「110年度證交所與證券商負責人業務座談會」致詞時重申，金管會已於去年12月啟動為期3年的資本市場藍圖，以永續投資發展、數位科技金融及高齡社會等國際趨勢主軸，推動多項指標性措施。

黃天牧指出，投資人結構年輕化代表證券商將面臨世代差異的挑戰，建議證券商可以Trust（信任）、Transboundary（跨域）及Transformation（轉型）的3T原則來因應。

台灣證券交易所董事長許璋瑤致詞時則提到，全體證券商今年前10個月稅後淨利達883.81億元，較去年同期有117.28%的大幅成長。

此外，他說，今年適逢證交所成立一甲子，證券市場的發展也邁入新的篇章，例如30歲以下年輕人開戶數大增、自然人成交比重成長至68%、電子式成交比重攀升至77%等市場結構性的改變現象，因此也特別提醒證券商應加強投資人教育，完善風險控管。

另外，針對近期頻傳的資安事件，證券期貨相關機構已於11月30日共同成立24小時營運不間斷的「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」，為證券市場築起資安防護牆。（編輯：楊凱翔）1101217