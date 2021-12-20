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公投不確定因素消失 法人：台股高檔震盪

2021/12/20 08:22
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（中央社記者潘智義台北20日電）美股道瓊工業指數上週五跌532.2點，科技股那斯達克、費城半導體指數小跌，加上四大公投結束，台股少了不確定因素，法人認為，歐美即將進入耶誕假期，外資觀望，台股維持高檔震盪機率不低。

道瓊工業指數終場下跌532.20點或1.48%，收35365.44點。標準普爾500指數下跌48.03點或1.03%，收4620.64點。以科技股為主的那斯達克指數下跌10.75點或0.07%，收15169.68點，費城半導體指數下跌5.277點或0.14%，收3761.041點。

加權指數上週五收17812.59點，小漲26.85點，漲幅0.15%，成交值新台幣3450.98億元，加計盤後交易約3572.44億元。

電源供應器大廠台達電子18日宣布，將透過子公司DIH擬以8890萬美元（約新台幣24.7億元）收購UI Acquisition Holding Co.，以取得全球電子業製造組裝及精密自動化設備領導廠Universal Instruments全球公司及子公司。

大同董事長盧明光、總經理何春盛上週請辭，大股東王光祥將親自掌舵，預計21日董事會獲推選為董事長，盼能加速土地資產開發，提早實現分派股利給股東的承諾。

國賓下午將舉行法人說明會，高雄國賓飯店改建案可望再被提及，國賓11月中宣布，已有40年歷史的高雄國賓飯店改建案，將攜手大陸建設與厚生公司共同開發，未來採共同持有、銷售模式；並將申請危老重建計畫，預估2024年推出豪宅建案。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，由於時間接近耶誕節，多數外資放長假，僅被動式基金較有動作，本土法人為現階段進出台股較大的資金，所以台股恐出現狹幅震盪走勢。

黃國偉認為，台股輪動格局未變，低基期的中小型股較有表現機會。（編輯：張均懋）110120

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