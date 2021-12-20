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房仲調查：67%民眾緊守房貸占月收入35%底線

2021/12/20 18:25
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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）根據調查顯示，為維持生活品質，約67%民眾緊守房貸支出占收入35%底線。業者指出，現階段市場利率維持歷史低檔水準，不過，申貸者仍須留意央行已經提醒未來升息的風險，避免過度槓桿。

信義房屋今天發布新聞稿指出，針對官網使用者進行問卷調查，根據調查顯示，43%受訪者可接受房貸占比家庭月收入3成以內，有24%可接受房貸占家庭月收入的35%，也就是說有2/3民眾緊守每月房貸支出占家庭收入35%內底線。

信義房屋指出，可以接受房貸占收入4成的民眾約16%，有7%民眾接受房貸比重達45%，僅有9%民眾可接受房貸比重逾5成。

若觀察各地可承受房貸比例，因台北房價負擔較重，台北市購屋民眾有13%可以接受每月房貸占家庭月收5成以上，比例為六都最高。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價快速上揚，購屋貸款一路增加，不過，多數民眾希望對於每月房貸占家庭收入比例仍維持在35%。另外，統計也顯示，30年期的房貸一路增加，有望成為支撐民眾降低每月還款負擔的重要工具。

曾敬德建議，市場維持歷史低檔水準，自住客還可以搭配使用寬限期。不過民眾「借好借滿」之際，需留意央行已經提醒未來升息的風險。建議民眾不要過度槓桿，並試算若長期利率調漲，每月房貸利息增加後，是否會因此影響生活品質。（編輯：黃國倫）1101220

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