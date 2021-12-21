電子權值股反彈 台股盤中大漲百點收復各均線

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台股21日在電子權值股領軍下反彈勁揚，盤中大漲逾百點，收復短期均線和月線，站穩17700點之上。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）儘管美股四大指數重挫，台股在電子權值股領軍下反彈勁揚，盤中大漲逾百點，收復短期均線和月線，站穩17700點之上，挑戰17800點整數關卡。

法人表示，台股低點已墊高，預估到今年底前，大盤在17500點至18000點盤整，明年1月起紅包行情啟動，台股有機會突破萬八關卡。

儘管美股四大指數重挫，不過台股今天震盪走跌後反彈勁揚，主要電子權值股鴻海盤中走堅，台積電翻紅，大立光一度觸及漲停2495元，加上聯發科和聯電勁揚，記憶體南亞科、華邦電、旺宏堅挺，台股盤中大漲逾百點，最高來到17775.92點，大漲106.81點，收復5日線約17739點、10日線約17763點、月線約17767點。

到10點36分，台股加權股價指數來到17769.79點，上漲100.68點，漲幅0.57%， 成交值來到新台幣1304.55億元，盤中電子股成交值占比約61.7%，航運股成交值占比約15.6%。航運股盤中急拉反彈，鋼鐵股弱勢下跌1.52%。

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兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股今天盤中漲勢並不意外，儘管美股大跌，但美國並未因Omicron變株病毒疫情而加強邊境管制，此外美國總統拜登支出計畫衝擊不大，市場過度擔憂，並非實質利空、且不會延續，加上美股電子期貨盤今天轉強、亞股大漲、記憶體大廠美光（Micron）財報財測優於市場預期，帶動台股大漲逾百點。

展望台股後市，黃國偉分析，本週進入耶誕長假，外資法人開始放假，預估台股本週量能不大，權值股難動，但也代表大盤指數波動不大，在內資主導盤勢下，中小型股表現預期優於大型權值股，加上台股低點已墊高，預估到今年底前，大盤在17500點至18000點盤整，明年1月起紅包行情啟動，台股有機會突破萬八關卡。（編輯：郭無患）1101221