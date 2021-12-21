中科18歲生日 110年營業額可望破兆元大關

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中部科學園區21日舉辦「中科18 蛻變再發」園慶音樂會，中科管理局長許茂新（左6）會中指出，2021年在中科所有園區廠商及地方同心協力之下，克服乾旱、疫情、還有國際情勢瞬息萬變的挑戰，共同譜寫中科邁向兆元園區的新里程碑。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）中部科學園區今天歡度18週年慶，中科管理局長許茂新指出，受惠於積體電路、光電、機械等產業營業額同步成長，前10月營業額逆勢成長，今年營業額可望破新台幣兆元大關。

慶祝成立18週年，中科舉辦「中科18蛻變再發」園慶音樂會，許茂新在會中致詞指出，今年在中科所有園區廠商及地方同心協力之下，克服了乾旱、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、還有國際情勢瞬息萬變挑戰，共同譜寫中科邁向兆元園區新里程碑。

許茂新表示，受惠於積體電路、光電、機械等產業營業額同步成長，推升園區今年前10月營業額達到新台幣8430.54億元，業績逆勢成長，年成長9.45%，再創歷年同期新高，110年營業額可望突破兆元大關。

許茂新說，中科多年來持續推動永續綠色園區，成效已初步顯現，到11月止，園區廢棄物再利用率達94.1%，並於台中園區建置零廢化的資源循環再生中心，完成後園區每年可去化14萬噸事業廢棄物，減碳約40%。

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在輔導廠商推動綠色製程方面，許茂新表示，累計有37件綠建築標章、1件鑽石級智慧建築標章，其中台中園區更獲得鑽石級生態社區綠建築標章（EEWH-EC）認證；至於輔導園區廠商節水方面，歷年製程用水回收率達85%以上，相當於每年省下7.87座石岡壩水庫蓄水量。

在招商引資方面，許茂新指出，今年累計核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額達1857.8億元。111年將推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，運用ICT、AI、5G通訊、大數據等技術，掌握全球供應鏈重組先機。（編輯：方沛清）1101221