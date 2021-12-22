更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

頂山太陽能電廠完工 金融業首宗綠電轉供合作案

2021/12/22 21:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天舉行頂山太陽能電廠完工典禮。國泰金表示，攜手策略夥伴、歷時3年，完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電（PPA）合作案，盼頂山太陽能電廠發電時，也帶動地方共榮。

國泰金今天發布新聞稿表示，國泰金邀集台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴，一起見證頂山太陽能電廠設備完工。

國泰金控總經理李長庚指出，頂山社區是充滿潛力與故事的社區，希望有機會能夠讓它活化再生，國泰金攜手不同領域、約10個策略夥伴，歷時3年完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電（Power Purchase Agreement, PPA）合作案，期待頂山太陽能電廠在發電的同時也帶動地方永續共榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李長庚說，國泰金2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，發展綠能公益，2018年完成第一案位在屏東「陽光永久屋」的建置，而第二案座落於台南七股頂山社區後港國小頂山分校的太陽能電廠，也將在今年12月底設備完工，其綠電由國泰人壽購回自用，購電費用也將回饋到頂山社區。

國泰金指出，今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議RE100，2030年國泰金在台灣據點全面使用綠電。國泰金透過PPA向瓦特先生購買頂山太陽能電廠的發電，將太陽能板所產生的綠電回購後自用，此交易型態即「電證合一」，助攻國泰金邁向RE100及能源自主。（編輯：楊蘭軒）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族