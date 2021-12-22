頂山太陽能電廠完工 金融業首宗綠電轉供合作案

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（中央社記者蘇思云台北22日電）國泰金今天舉行頂山太陽能電廠完工典禮。國泰金表示，攜手策略夥伴、歷時3年，完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電（PPA）合作案，盼頂山太陽能電廠發電時，也帶動地方共榮。

國泰金今天發布新聞稿表示，國泰金邀集台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴，一起見證頂山太陽能電廠設備完工。

國泰金控總經理李長庚指出，頂山社區是充滿潛力與故事的社區，希望有機會能夠讓它活化再生，國泰金攜手不同領域、約10個策略夥伴，歷時3年完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電（Power Purchase Agreement, PPA）合作案，期待頂山太陽能電廠在發電的同時也帶動地方永續共榮。

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李長庚說，國泰金2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，發展綠能公益，2018年完成第一案位在屏東「陽光永久屋」的建置，而第二案座落於台南七股頂山社區後港國小頂山分校的太陽能電廠，也將在今年12月底設備完工，其綠電由國泰人壽購回自用，購電費用也將回饋到頂山社區。

國泰金指出，今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議RE100，2030年國泰金在台灣據點全面使用綠電。國泰金透過PPA向瓦特先生購買頂山太陽能電廠的發電，將太陽能板所產生的綠電回購後自用，此交易型態即「電證合一」，助攻國泰金邁向RE100及能源自主。（編輯：楊蘭軒）1101222