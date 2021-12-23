金管會開放純網保業務 李長庚：會謹慎評估

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（中央社記者蘇思云台北22日電）金管會昨天開放純網路保險業務，外界關注國泰人壽態度。國泰金總經理李長庚表示，純網保目前全世界還沒看到很成功的案例，不過，數位化是趨勢，國泰金會謹慎評估。

李長庚指出，純網保議題已經討論一段時間，不過，目前世界上純網銀多、純網保相對少，主要是兩者有一些不同的特性。純網銀從支付、小額信貸著手，客群相對多，比較有機會快速達到損益兩平。純網保商品基本上跟其他壽險一樣，如果純粹走網路管道，要銷售複雜商品比較辛苦，只能選簡單型的保單，但這類產品其他公司銷售流程也很簡單、方便。

李長庚認為，新創科技很多都投入銀行領域，因為民眾的使用率高，支付、信貸領域有出現很多獨角獸，但是，全世界還沒看到純網保很成功的案例，因此，國泰金也有在思考是否要投入。

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李長庚表示，保險公司會強調長期保障，IT系統「可信賴」非常重要，新創除非可以從其他地方取得足夠的數據，不然純網保短期可能看不到會讓人很驚奇的商品。純網保有市場需求，但看不到會讓人「哇」的商品，但是數位化是趨勢，會謹慎評估。

純網保訴求「碎片化保單」，李長庚表示，例如現在外送平台的外送員，並不用隨時出車，不需要買1天的保險，只要買出車時段的保單，這類商品的技術不難，但有很多法規適用問題。另外，像是UBI保單技術都不是問題，但也沒有很大迴響。（編輯：陳正健）1101223