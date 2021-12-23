股匯雙紅 新台幣連3升收27.788元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）美股大漲激勵下，台股今天逼近萬八關卡，但匯市交投相對清淡，新台幣兌美元收盤收27.788元，升值3.2分，連3升並收在本週來高點，台北及元太外匯市場總成交金額10.825億美元。

受到美股大漲激勵，台股今天上漲119.83點，以17946.66點作收，有望挑戰「萬八」關卡。三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超197.42億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，外資陸續放假去，匯市整體交投相對清淡。年底將近，不少出口商有實質拋匯需求；不過，今天也有部分進口商趁勢進場撿便宜。新台幣兌美元今天開盤價為27.810元，最高27.755元，最低為27.810元，收27.788元，是本週以來的高點。

外匯交易員指出，美元近期轉弱，後續仍要持續觀察外資與美元走勢，預料年關將近，出口商持續拋匯支撐新台幣力道，新台幣短期可能會走偏升整理格局。（編輯：楊蘭軒）1101223