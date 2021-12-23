更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

股匯雙紅 新台幣連3升收27.788元

2021/12/23 18:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）美股大漲激勵下，台股今天逼近萬八關卡，但匯市交投相對清淡，新台幣兌美元收盤收27.788元，升值3.2分，連3升並收在本週來高點，台北及元太外匯市場總成交金額10.825億美元。

受到美股大漲激勵，台股今天上漲119.83點，以17946.66點作收，有望挑戰「萬八」關卡。三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超197.42億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，外資陸續放假去，匯市整體交投相對清淡。年底將近，不少出口商有實質拋匯需求；不過，今天也有部分進口商趁勢進場撿便宜。新台幣兌美元今天開盤價為27.810元，最高27.755元，最低為27.810元，收27.788元，是本週以來的高點。

外匯交易員指出，美元近期轉弱，後續仍要持續觀察外資與美元走勢，預料年關將近，出口商持續拋匯支撐新台幣力道，新台幣短期可能會走偏升整理格局。（編輯：楊蘭軒）1101223

延伸閱讀
出口商拋匯 新台幣連2升收27.82元股匯雙漲 新台幣收27.76元衝逾2個月新高新台幣爆量微貶 尾盤豬羊變色收27.81元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族