ATM無卡提款月限額20萬？金管會：未硬性規定

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（中央社記者謝方娪台北28日電）部分銀行陸續於官網公告增訂ATM無卡提款月限額新台幣20萬元，金管會銀行局指出，自律規範並未硬性規定，針對銀行增訂無卡提款月限額原因是否與金檢意見有關，將會同檢查局檢視個案認定情形。

根據現行規定，ATM有卡提款設有每日和單筆限額規定，並未有月限額規定，不過隨科技演變，ATM新增無卡提款功能，有媒體報導，金管會檢查局提列金檢意見，認為ATM無卡提款應比照網路銀行增訂月限額規範，因此部分銀行陸續宣布增訂無卡提款月限額。

不過金管會銀行局官員今天在例行記者會指出，根據金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準相關規定，銀行局初步檢視認為無卡提款交易限額可回歸ATM規定即可，不必比照網路銀行交易規範增訂月限額，這也是銀行公會2016年已形成的共識，因此後續將和檢查局討論，檢視相關個案的金檢認定情況。

官員說，整體而言，交易限額規定皆由銀行回歸風險基礎自行管控，若自律規範有規定，即依照自律規範，不過目前初步檢視自律規範並未硬性規定，因此會和檢查局了解個案認定情形；不過若銀行基於風控自行管理，認為無卡提款應設定月限額規範，銀行局也予以尊重。

台新銀行已在9月公告，行動銀行、Richart APP及ATM臉部辨識「新台幣無卡提款」提款限額將自今年11月1日起，除現行單筆最高提領限額新台幣1萬元、單日最高提領限額3萬元外，另新增單月限額20萬元的控管機制。

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永豐銀行公告，行動銀行、DAWHO APP及掌靜脈功能的「無卡提款」限額，自明年1月1日起，單月累計提領限額將不得逾新台幣20萬元，現行單筆、單日最高限額仍為累計等值新台幣3萬元，如為外幣提款皆以等值新台幣計算。

華南銀行公告，自明年1月1日起，「ATM無卡提款」單月提領限額最高為新台幣20萬元。意即明年起，華南銀行ATM無卡提款限額為每次最高3萬元（跨行提領每次最高2萬元）、每日累計最高限額3萬元、每月累計最高限額20萬元。（編輯：楊凱翔）1101228