美股走勢分歧 法人：台股封關前高檔震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美股4大指數漲跌互見，台股28日上漲147點，收在18196點，盤中和收盤均創歷史新高。法人表示，台股盤面維持偏多架構，量能仍未有效放大，預期台股封關前，維持高檔震盪格局機會大。

美股走勢分歧，標普指數跌4.84點或0.10%，以4786.35點作收。道瓊工業指數上揚95.83點或0.26%，收在36398.21點。科技股那斯達克指數下跌89.54點或0.56%，收15781.72點，費城半導體指數下挫47.32點或1.17%，收3992.19點。

台股加權股價指數28日漲147.87點，收18196.81點，成交值新台幣2592.87億元，台股28日盤中最高18197.36點、收盤18196.81點，盤中及收盤均創歷史新高。

三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超239.12億元，其中自營商買超17.27億元，投信買超6.3億元，外資及陸資買超215.55億元。

在台指期淨部位，三大法人28日淨空單減少458口至6709口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少867口至2萬2593口。

法人指出，台股28日以實體紅K續創收盤新高，籌碼面三大法人聯手買超台股239.13億元，盤面維持偏多架構，量能仍未有效放大，預期台股在封關前，維持高檔震盪格局機會較大。

晶圓代工龍頭台積電28日收在615元，上漲1.49%，成交金額207.17億元，是28日成交金額最大的個股；貨櫃三雄也匯聚人氣，長榮、萬海、陽明分居個股成交金額2至4名。

群益期貨28日分析，市場已預期明年美國聯準會升息，預估美股明年可持續上漲，漲幅約7%至8%，通膨對美國金融市場和股市已不具威脅。

群益期貨指出，儘管明年台股上市櫃公司獲利成長幅度預估5%之內，明年台股在美股上揚趨勢下，仍有機會上演大型股推升台股本益比行情。

封測大廠日月光半導體中壢廠積極布局智慧穿戴裝置SiP模組方案和感測元件封測，也切入車用胎壓偵測元件和光達（LiDAR）等產品。

日月光預期，中壢廠明年業績可較今年成長兩位數百分點，法人指出，中壢廠今年業績規模可到19億美元，預估明年業績可超過20億美元。（編輯：張均懋）1101229