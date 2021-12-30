OTT收視戶成長 立院決議要求NCC明年6月底前提草案

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（中央社記者蘇思云台北30日電）外界關注OTT TV專法草案進度，立法院交通委員會今天審查NCC預算，委員會也做成主決議，認為OTT用戶數明顯上升，要求NCC在111年6月底前提出OTT相關法案。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月端出「網際網路視聽服務管理法」草案（俗稱OTT TV專法），召開多場公聽會諮詢意見，但是引發業者反對，外界關注後續OTT草案後續進度，何時提出新版本草案。

立法院交通委員會今天審查111年度總預算案NCC單位預算，會中交委會召委、民進黨立委陳明文提案，要求NCC在明年6月底前提出OTT相關草案，民進黨立委李昆澤、陳素月、林俊憲、許智傑、陳歐珀與無黨籍立委蘇震清連署，委員會也做成主決議並通過。

根據主決議提案，鑑於線上影音串流服務用戶數明顯上升，且近7成OTT收視者認為應該適度納管，爰請NCC在111年6月底前提出相關法規草案。

陳明文指出，現在愈來愈多民眾觀看線上串流影音平台，但是NCC相關研究案很少，呼籲應趕快跟上網路發展趨勢。

李昆澤也說，NCC先前雖然有諮詢外界意見，但是後續不能都用疫情衝擊為由，就不召開相關會議，影響行政效率，呼籲要趕快把後續時程定出來。

NCC主委陳耀祥表示，各家OTT平台是在105年開始陸續進入台灣市場，目前觀察新加坡與中國有管理OTT，但管制比較威權做法，其他民主國家目前對OTT比較沒有具體法規，台灣OTT草案可能是民主國家中第一個相關法案，先前提出草案版本後，各界有很多不同意見，也有進一步了解歐洲做法。

陳耀祥指出，管理上可能著重在OTT業者消保權益部分，包括是否落地、消費者客服、資料保護、金流問題等等，另外，各類影音平台的管制差異情形也要考慮進來。

陳耀祥強調，OTT立法沒有拖延，只是推動法律政策有前後順序，目前NCC先主推數位通訊傳播服務法（數通法），屬於一般性法律，OTT專法比較像特別法。

此外，陳明文也提案，針對有線電視系統台向NCC申請頻道異動或營運計畫變更，NCC應該秉持公平公正原則進行排案審查，避免影響消費者收視權益，陳歐珀、蘇震清也連署，委員會也做成主決議並通過。（編輯：潘羿菁）1101230