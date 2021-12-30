力成西安廠稼動率4至5成 12月營收受疫情影響有限

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（中央社記者張建中台北30日電）中國陝西省西安市封城抗疫，力成今天表示，部分員工未到班，產能利用率維持4至5成，初期對西安廠12月營收影響不大，對力成合併營收及獲利影響有限。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情新增病例影響，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市，23日起封城抗疫，韓國三星（Samsung）在西安設有記憶體廠，此外美光（Micron）與力成合作在西安設封裝廠。

力成今天公告，因應COVID-19病毒疫情影響，西安市政府公布全市社區及單位實行封閉式管理，初期對力成西安廠12月營收影響不大。

力成表示，目前因部分員工未能到班，產能利用率維持在4成至5成左右，對力成合併營收及獲利影響有限，實際影響程度仍需視後續疫情發展及西安市政府解除管制日期而定。

在因應措施上，力成指出，調整生產排程，並通知客戶依實際產能調整出貨時間；並先行安排已到班員工入住旅館，並專車接送員工上下班；持續密切注意當地疫情。

力成西安封裝廠員工人數大約1000多名，主要布局標準型記憶體封測業務。

根據年報資料，力成在2014年12月與美系記憶體大廠美光（Micron）簽訂封裝投資合約，在西安市高新區設立封裝廠，2015年5月力成在西安成立半導體子公司。

去年力成半導體（西安）資本額新台幣19.95億元，力成持股比重約64%，營收新台幣51.11億元，稅後淨利新台幣4.68億元，力成與美光雙方投資西安廠合約將在明年4月到期，力成表示，雙方持續洽商中。

市調機構集邦科技指出，三星西安廠目前受到影響主要在於人力輪班安排的困難。因人流管制等措施迫使三星必須以有限的人力規模繼續生產，積極進行調整以降低對產出的衝擊。

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集邦科技表示，當地政府預期會在1到2週內恢復正常。但疫情發展具變數，若疫情未能得到妥善控制，不排除將衝擊近期廠區內的生產稼動率，導致產出小幅下降。

集邦科技指出，三星西安的兩座大型儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造廠生產並未中斷，且目前庫存水位偏高，短期內供應無虞，只是若西安持續封城，預期明年第1季NAND Flash合約價跌幅可能收斂。（編輯：黃國倫）1101230